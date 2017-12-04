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04.12.2017

Нацсовет хочет больше полномочий, чтоб "не допускать безнаказанных заявлений"

Источник: Українські новини

Представители Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания выступили за усиление полномочий ведомства с целью оперативного противодействия информационной политике, отрицающей территориальную целостность Украины либо подвергающей сомнению Революцию Достоинства. 

"В связи с ситуацией, вызванной высказываниями в прямом эфире владельца канала NewsOne, Национальный совет полностью поддерживает слова президента Украины о недопустимости "подыгрывания российской пропаганде, в том числе и в таких вопросах как оценка Революции Достоинства", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что для того, чтобы действия регулятора "были адекватны современным угрозам, полномочия Национального совета должны быть усилены".

"Это позволит оперативно регулировать информационное пространство и не допускать никаких безнаказанных заявлений или любой информационной политики, которая отрицает территориальную целостность Украины или подвергает сомнению такие выдающиеся события, как Революция Достоинства", - отметили в ведомстве.

Регулятор указал, что последовательно отстаивает позиции соблюдения принципов свободы слова и стандартов журналистики и считает, что "блокирование работы отечественных медиа и любые другие препятствия деятельности законопослушных" СМИ в Украине недопустимы.

"В то же время в условиях информационной агрессии, оккупации отдельных территорий Украины и вооруженной борьбы за независимость и государственный суверенитет, информационные ресурсы в стране должны быть более ответственными, а регуляторный орган должен иметь эффективные механизмы реагирования на вызовы, которые возникают в медийной сфере", - подчеркнули в Национальном совете.

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