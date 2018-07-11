11.07.2018
Нацсовет продлил на 7 лет лицензии 24 украинским телеканалам: список
Источник: Українські новини
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил лицензии 24 украинским общенациональным телеканалам.
Нацсовет принял решение по переоформлению и продлению срока действия цифровых лицензий общенациональным телеканалам.
Так, на заседании Национальный совет пришел к выводу, что деятельность 24-х компаний отвечает требованиям, необходимым для получения цифровой лицензии на многоканальное общенациональное вещание.
Сообщается, что в цифровом стандарте смогут сказать и дальше такие телеканалы:
- "ТК "Интер";
- "ТРК "Украина ", город Мариуполь Донецкой области;
- "ТРК "Студия 1 + 1", город Киев;
- "ТС "Служба информации", город Киев;
- "ТРО "Мульти Медиа Сервис", город Киев;
- "МК ТРК" (ICTV), город Киев;
- "ТРК "Кино ТВ", город Киев;
- "Музыкальное телевидение", город Киев;
- "ТРК "Украина ", город Мариуполь Донецкой области;
- "ТК "СТБ", город Киев;
- "Телекомпания "ТЕТ", город Киев;
- "Телеканал "К2", город Киев;
- "Новый канал", город Киев;
- "Телеодин", город Киев;
- "ТРК "НБМ", город Киев;
- "ТК "МЕГА", город Киев ;
- "ТРК "Музыка ТВ", город Киев;
- "Тотвельд", город Киев;
- "ТРК "Украина", город Мариуполь Донецкой области.
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