Нацсовет продлил на 7 лет лицензии 24 украинским телеканалам: список

Источник: Українські новини

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил лицензии 24 украинским общенациональным телеканалам.

Нацсовет принял решение по переоформлению и продлению срока действия цифровых лицензий общенациональным телеканалам.

Так, на заседании Национальный совет пришел к выводу, что деятельность 24-х компаний отвечает требованиям, необходимым для получения цифровой лицензии на многоканальное общенациональное вещание.

Сообщается, что в цифровом стандарте смогут сказать и дальше такие телеканалы: