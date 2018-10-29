Надежда Савченко готовит иск к Украине в ЕСПЧ

"Ваше сотрудничество с моими адвокатами значительно усилит шансы на победу Украины над произволом и беззаконием каждой политической "элиты", которая приходит к власти в Украине, а это и будет наша общая победа - победа украинского народа", - поясняет Савченко в письме Кузьмину, который занимал высокий пост в Генпрокуратуре в 2010-2013 годах, а сейчас находится в розыске по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Савченко поддержала позицию Кузьмина о "восстановлении и стабилизации правового поля Украины в специализированном международном суде в соответствии с международным правом и демократическими ценностями цивилизованного мира". "Мое личное мнение - люди, вышедшие на Майдан, имели полное право на волеизъявление народа путем вооруженного восстания против власти. И я полностью согласна с тем, что и "Майдан", и "Донбасс" нужно судить одним законом Украины, а не выдумывать под каждую отдельную ситуацию новое законодательство в соответствии с политической конъюнктурой", - подчеркнула Надежда Савченко.

Надежда Савченко и ее адвокаты пока знакомятся с материалами так называемого "дела Савченко - Рубана", расследование которого завершилось 1 августа. Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года по подозрению в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в Украине.