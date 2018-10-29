Надежда Савченко готовит иск к Украине в ЕСПЧ
Источник: DW
Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая в настоящее время находится под арестом, готовит в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск к Украине. Консультировать ее по вопросам обращения в ЕСПЧ Савченко попросила бывшего первого заместителя генерального прокурора Украины Рената Кузьмина. Об этом говорится в открытом письме Кузьмину, выложенном на странице Надежды Савченко в соцсети Facebook в понедельник, 29 октября.
Савченко поддержала позицию Кузьмина о "восстановлении и стабилизации правового поля Украины в специализированном международном суде в соответствии с международным правом и демократическими ценностями цивилизованного мира". "Мое личное мнение - люди, вышедшие на Майдан, имели полное право на волеизъявление народа путем вооруженного восстания против власти. И я полностью согласна с тем, что и "Майдан", и "Донбасс" нужно судить одним законом Украины, а не выдумывать под каждую отдельную ситуацию новое законодательство в соответствии с политической конъюнктурой", - подчеркнула Надежда Савченко.
Надежда Савченко и ее адвокаты пока знакомятся с материалами так называемого "дела Савченко - Рубана", расследование которого завершилось 1 августа. Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года по подозрению в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти в Украине.