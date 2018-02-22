Надвигаются сильные морозы: в Харькове 400 домов отключили от отопления

Источник: Українські новини

Коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" (ХТС) 22 февраля прекратило подачу тепла и горячей воды в более чем 400 жилых домов в Киевском и Шевченковском районах Харькова из-за аварии на тепломагистрали. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Харьковского горсовета.

По данным ХТС, утром в районе Шатиловки в Шевченковском районе произошел порыв на тепломагистрали, которая идет от "Теплоэлектроцентрали-5".

На месте аварии работают несколько бригад.

В Киевском районе отопление отсутствует в 266 жилых домах, 5 школах, 4 детсадах и 16 медицинских учреждениях; без горячей воды остаются 41 жилой дом, 3 детсада и 3 больницы.

В Шевченковском районе без теплоснабжения - 89 жилых домов, детсад, школа и 3 лечебных учреждения; без горячей воды - 43 дома, школа, детсад и 3 медучреждения.

Департамент образования горсовета сообщил, что в связи с аварией в 10 школах, 9 детских садах и 2 внешкольных учреждениях в центральной части Киевского и Шевченковского районов 23 февраля будут приостановлены занятия.

В школах занятия приостанавливаются только на один день. В детских садах для тех малышей, которые не смогут остаться дома, будут работать несколько совместных групп с необходимым температурным режимом.

"Рассчитываем, что ремонтные работы на теплотрассе будут закончены в ближайшее время, и уже с понедельника и школы, и детсады войдут в привычный график", - отметили в департаменте образования.