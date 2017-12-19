Надя на маскараде: соцсети повеселило фото команды Савченко на празднике Святого Николая

Источник: Апостроф

Народный депутат Надежда Савченко посетила представление для детей на киностудии Довженко в Киеве, фото чего развеселило соцсети.

Об этом написал блогер Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

"Не повезло деткам в каком-то садике: массовики-затейники выбрали более чем стремные маски. Или это сама Надя на маскараде? Правда, х*ен догадаешься, кого она в таком виде изображает. С другой стороны, угадать маски остальных тоже непросто (особенно бюст у "Николая"-затейника дезориентирует", - написал он.