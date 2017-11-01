Наезд на велосипедистов в Нью-Йорке: террорист в записке признался в верности ИГИЛ

Источник: 112.ua

Подозреваемый в наезде на людей в Нью-Йорке мужчина оставил на месте преступления записку, в котором сообщил, что устроил атаку во имя "Исламского государства" (ИГИЛ).

По данным журналистов, записка составлена на английском языке и была найдена внутри грузовика, который был использован для нападения. Помимо нее найдены еще несколько бумаг на арабском. Пока правоохранители не установили прямых связей между подозреваемым и ИГИЛ. В свою очередь, террористическая организация ответственность за атаку на себя не брала.

Ранее сообщалось, что 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Сайпов, приехавший в 2010 году в Соединенные Штаты, преднамеренно выехал за рулем грузовика на велосипедную дорожку и проехал по ней около четырех кварталов, сбивая велосипедистов и пешеходов, после чего вернулся на дорогу. Там он столкнулся со школьным автобусом и еще одним транспортным средством. Лишившись грузовика, подозреваемый выскочил из кабины с криками "Аллаху Акбар". Так как в руках у мужчины были пейнтбольное ружье и пневматическая винтовка, внешне напоминающие боевое огнестрельное оружие, офицер полиции выстрелил ему в живот.

Сейчас подозреваемый находится в больнице под наблюдением правоохранителей. Согласно информации полиции, Саипов является уроженцем Узбекистана, проживающим с 2010 года в США. В результате его действий шесть человек умерли на месте, еще двое скончались в больнице. Кроме того, 11 людей доставлены в медицинское заведение с серьезными, но не опасными для жизни травмами.