Найти

01.11.2017

Наезд на велосипедистов в Нью-Йорке: террорист в записке признался в верности ИГИЛ

Источник: 112.ua

Подозреваемый в наезде на людей в Нью-Йорке мужчина оставил на месте преступления записку, в котором сообщил, что устроил атаку во имя "Исламского государства" (ИГИЛ). 

По данным журналистов, записка составлена на английском языке и была найдена внутри грузовика, который был использован для нападения. Помимо нее найдены еще несколько бумаг на арабском. Пока правоохранители не установили прямых связей между подозреваемым и ИГИЛ. В свою очередь, террористическая организация ответственность за атаку на себя не брала.

Ранее сообщалось, что 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Сайпов, приехавший в 2010 году в Соединенные Штаты, преднамеренно выехал за рулем грузовика на велосипедную дорожку и проехал по ней около четырех кварталов, сбивая велосипедистов и пешеходов, после чего вернулся на дорогу. Там он столкнулся со школьным автобусом и еще одним транспортным средством. Лишившись грузовика, подозреваемый выскочил из кабины с криками "Аллаху Акбар". Так как в руках у мужчины были пейнтбольное ружье и пневматическая винтовка, внешне напоминающие боевое огнестрельное оружие, офицер полиции выстрелил ему в живот.

Сейчас подозреваемый находится в больнице под наблюдением правоохранителей. Согласно информации полиции, Саипов является уроженцем Узбекистана, проживающим с 2010 года в США. В результате его действий шесть человек умерли на месте, еще двое скончались в больнице. Кроме того, 11 людей доставлены в медицинское заведение с серьезными, но не опасными для жизни травмами.

 
Новости раздела
Мир
01.11.2017
Тиллерсон обсудил с послом РФ восстановление территориальной целостности Украины
Стороны посчитали необходимым выполнить минские договоренности в полном объеме
Мир
01.11.2017
Путин удивил биоматериалом. Но Пентагон подтвердил
Президент РФ удивил рассказом о сборе биологического материала россиян. Однако это оказалось правдой.
Мир
01.11.2017
Посол: У НАТО есть планы на случай агрессии РФ
Украина не является членом альянса, участников которого все союзники обязаны защищать, заявил глава Миссии Украины при НАТО.
Мир
01.11.2017
Посол: Сербия игнорирует свое участие в АТО
Сербия молчит об участии своих граждан в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, сообщил посол Украины в Сербии.
Мир
31.10.2017
Трамп с женой отметили Хеллоуин в Белом доме
Супруги не стали нарушать многолетнюю традицию.
Мир
31.10.2017
США усилили санкции против Ирана
В санкционном списке указано 41 физическое и юридическое лицо.
Мир
30.10.2017
Протоиерей Чаплин проклял россиян за Матильду
Проклятие божие да падет на всех, кто снял и продвинул кощунственный фильм, сказал протоиерей.
Мир
30.10.2017
Архивная песня Фредди Меркьюри стала хитом Сети
Композиция собрала почти четверть миллиона просмотров за три дня.
Мир
30.10.2017
Манафорта отправили под домашний арест
Сами Манафорт и Гейтс не признают себя виновными по всем пунктам обвинения.
Мир
30.10.2017
NASA сделало плейлист самых жутких звуков космоса
В плейлисте есть звуки спутников Сатурна, "хрип" Юпитера и другие "завывающие" планеты.
Мир
29.10.2017
Долг Януковича: Россия готова к переговорам
Россия хочет вернуть долг полностью.
Мир
29.10.2017
Киберспорт стал одним из самых быстрорастущих бизнесов в мире
Объем киберспортивного рынка достиг $892 млн.
Тиллерсон обсудил с послом РФ восстановление территориальной целостности Украины | В Гааге возбудили дело о теракте против Boeing рейса MH17