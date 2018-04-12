Нафтогаз будет требовать у Газпрома еще $15 млрд

Источник: Корреспондент.net

В случае пересмотра тарифа на транзит газа по территории Украины, Нафтогаз будет претендовать на компенсацию от Газпрома в размере до 15 млрд долларов.

Отмечается, что такие данные содержатся в письме председателя правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Даже в случае несогласия на пересмотр тарифа со стороны Газпрома право на пересмотр дает возможность в порядке арбитражного производства обратиться за компенсацией от Газпрома из-за уплаты российской компанией в 2018-2019 годах действующего тарифа, который не полностью покрывает все расходы, связанные с транзитом газа. Кроме того, в случае отсутствия транзита после 2019 года пересмотр тарифа позволяет требовать за это компенсацию - в частности, требовать от другой стороны контракта компенсацию расходов, связанных с экономическим обесцениванием вложенного капитала, то есть утраченной стоимости транзитных активов. По оценке компании, право на пересмотр тарифа в целом может позволить компании получить дополнительную компенсацию в размере до 15 млрд долларов", - говорится в письме.

Коболев также подчеркнул, что спор по тарифной ставке также может стать существенным экономическим стимулом для Газпрома продолжать транзит и после 2019 года.

Отмечается, что Нафтогаз уже сделал представление о пересмотре тарифа на услуги транзита газа украинской газотранспортной системой для Газпрома, то есть начал процедуру, которая требуется контрактом.