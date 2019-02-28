Нафтогаз: Долг Газпрома за год вырос на $200 млн

Источник: Корреспондент.net

Задолженность российского Газпрома перед украинским Нафтогазом выросла почти на $200 миллионов. Об этом заявил исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

Указано, что причиной этого он назвал невыполнение россиянами решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о выплате $2,56 млрд Украине.

"Мы заставим Газпром выполнить решение арбитража по транзитному делу и заплатить нам $2,6 млрд плюс проценты, которых за год набежало почти $200 млн", - заявил Витренко.

Ранее украинская компания инициировала процесс исполнения решения арбитража путем принудительного взыскания долга Газпрома в юрисдикции Нидерландов, Великобритании, Швейцарии, США и Люксембурга. В частности, в ряде стран активы российского монополиста заморожены решениями судов, ведется работа по присоединению других государств к делу взыскания долгов Газпрома.