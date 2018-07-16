Нафтогаз хочет вдвое снизить цену транзита газа

Источник: Корреспондент.net

Нафтогаз предлагает НКРЭКУ снизить стоимость транзита по территории Украины в 2,3 раза с 2019 года. Об этом в понедельник, 16 июля, сообщила пресс-служба компании.

"Группа Нафтогаз 13 июля 2018 года направила в НКРЭКУ предложения относительно изменений к действующей методике расчета тарифов на услуги транспортировки природного газа, которая была принята в сентябре 2015 года", - говорится в сообщении.

При расчете тарифов, по данным компании, Нафтогаз исходил из сценария почти полной загрузки мощностей газотранспортной системы Украины на точках выхода в ЕС - то есть с учетом транзита газа на уровне 141 млрд куб. м/год.

"Исходя из данного сценария и в случае перевода рассчитанных тарифов за мощность в тариф объемов физической транспортировки в расчете на 100 км, расчетная средняя стоимость транзита через территорию Украины на новый регуляторный период составит около 2,17 долл. США/тыс. куб. м на 100 км (с НДС и топливной составляющей). Этот уровень тарифа является на 20% меньше ставки платы за транзит по существующему контракту с ПАО Газпром, а также в 2,3 раза меньше средней стоимости транзита по действующим регулируемым тарифам, установленным НКРЭКУ в декабре 2015 года. Кроме того, такой тариф меньше ожидаемой стоимости транспортировки газа через маршрут Северный поток-2 в расчете на 100 км, что дополнительно доказывает экономическую необоснованность построения данного трубопровода", - рассказали в пресс-службе компании.

В соответствии с параметрами сценария, использованного для расчета, уровень тарифа для внутренних точек входа для добычи в Украине составляет 127 грн/тыс. куб. м с НДС, для внутренних точек выхода к газораспределительным предприятиям и прямым потребителям - 136 грн/тыс. куб. м с НДС.

В Нафтогазе уточнили, что секретариат Энергетического содружества планирует сделать Регламент №2017/460 обязательным для всех членов содружества, среди которых и Украина.

"Изменения к методике разработаны АО Укртрансгаз вместе со специалистами международной компании, которая специализируется, в частности, на предоставлении консультационных услуг европейским национальным регуляторам энергетических рынков. Нафтогаз предложил регулятору внести соответствующие изменения в методику и применить ее для расчета тарифов на следующий регуляторный период длительностью пять лет, который начинается с 2019 года", - уточняют в НАК.