Нафтогаз: Хозсуд утвердил мировую с Киевом

Источник: Корреспондент.net

Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение, которое накануне подписали НАК Нафтогаз Украины и Киевтеплоэнерго по долгам за газ Киевэнерго. Об этом в среду, 10 октября, сообщает пресс-служба Нафтогаза в Twitter.

"Суд утвердил мировую, которую вчера Нафтогаз подписал с Киевтеплоэнерго и Киевэнерго", - говорится в сообщении.