10.10.2018
Нафтогаз: Хозсуд утвердил мировую с Киевом
Источник: Корреспондент.net
Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение, которое накануне подписали НАК Нафтогаз Украины и Киевтеплоэнерго по долгам за газ Киевэнерго. Об этом в среду, 10 октября, сообщает пресс-служба Нафтогаза в Twitter.
"Суд утвердил мировую, которую вчера Нафтогаз подписал с Киевтеплоэнерго и Киевэнерго", - говорится в сообщении.
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