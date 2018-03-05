"Нафтогаз" намерен обсудить с "Газпромом" изменение контрактов

Источник: DW

Украинская компания "Нафтогаз" предложила российскому концерну "Газпром" начать переговоры о приведении контрактов в соответствие с нынешним украинским законодательством. Об этом в понедельник, 5 марта, на пресс-конференции в Киеве заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

В частности, Юрий Витренко отметил, что транспортировка газа "Газпромом" по территории Украины в настоящий момент не соответствует требованиям украинского законодательства, поскольку они существенно изменились в 2016 году. По словам коммерческого директора, "Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом", а, в случае неудачи, - к новому арбитражу.

"Нафтогаз" не хочет отменять контракт на транзит газа

В то же время, Витренко подчеркнул, что в "Нафтогазе" не видят оснований для разрыва контракта на транзит газа по территории Украины. По его словам, для украинской компании важно сохранить надежность поставки как украинскому, так и европейскому потребителю. "С нашей стороны мы говорим о том, что мы не хотим отменять контракт на транзит ни в коем случае. Это наша принципиальная позиция", - заявил Витренко. Он также отметил, что согласно процедуре, у сторон есть 30 дней, за которые они могут попытаться прийти к согласию. Украинская сторона уже предложила "Газпрому" несколько возможных дат для проведения переговоров.

Согласно контракту "Нафтогаза" и "Газпрома" по транзиту газа, заключенному в 2009 году, ставка тарифа на транспортировку по территории Украины является плавающей и определяется по формуле, зависящей, в том числе, от инфляции в Европе. При этом украинская сторона ранее заявляла о необходимости пересмотра тарифа, указывая, что он занижен по сравнению с европейским.

3 марта "Газпром" начал процедуру расторжения контрактовна поставки и транзит газа с украинским "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже. Это решение было связано с вердиктом Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" доплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.