Нафтогаз назвал новые цены на газ

Источник: Корреспондент.net

НАК Нафтогаз Украины во вторник, 30 октября, обнародовал цены на газ для поставщиков, сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Отмечается, что новые ценовые предложения распространяются на поставщиков, которые покупают на условиях ПСО и будут действовать с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года включительно.

В НАК сообщили, что новая цена газа сформирована с учетом требований правительственного постановления от 19 октября, согласно которому цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Кроме того, правительственное постановление утверждает новое Положение о возложении специальных обязательств (ПСО) на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.

Так, цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составляет 7 482,61 гривен с учетом НДС.

"Указанная цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции. Конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 гривен, для предприятий ТКЭ - 8 361,85 гривен", - говорится в сообщении.