Нафтогаз обновил данные по объемам газа в ПХГ

Источник: Корреспондент.net

Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа за последнюю неделю уменьшились на 628 млн кубометров. Об этом говорится в сообщении Нафтогаза в пятницу, 18 января.

По данным пресс-службы, по состоянию на 16 января 2019 года объемы газа в ПХГ составляют 12,5 млрд куб. м, что на 1,3 млрд куб. м меньше, чем год назад.

Ранее стало известно, что за последние два года газ в Украине подорожал на 89%.