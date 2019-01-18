18.01.2019
Нафтогаз обновил данные по объемам газа в ПХГ
Источник: Корреспондент.net
Объемы газа в украинских подземных хранилищах газа за последнюю неделю уменьшились на 628 млн кубометров. Об этом говорится в сообщении Нафтогаза в пятницу, 18 января.
По данным пресс-службы, по состоянию на 16 января 2019 года объемы газа в ПХГ составляют 12,5 млрд куб. м, что на 1,3 млрд куб. м меньше, чем год назад.
Ранее стало известно, что за последние два года газ в Украине подорожал на 89%.
Новости раздела
Украина
17.01.2019
В Украине до 2100 года может подтопить 34 города, затопить 62 села и 660 опасных объектов, - исследование
В Украине до 2100 года может затопить 34 города
Украина
17.01.2019
Опубликован алгоритм перехода церковных общин
Решение о переходе религиозной общины в юрисдикцию другой церкви должно быть принято на собрании по индивидуальным правилам общины.
Украина
17.01.2019
Глава Нацбанка обещает замедление роста цен
Яков Смолий отчитался перед депутатами об экономических итогах прошлого года и дал прогноз на текущий.
Украина
17.01.2019
В Киеве отец школьника избил учителя
На разборки с учителем отец мальчика прихватил пилу, которой грозился отпилить преподавателю руку.
Украина
17.01.2019
Епифаний официально назвал дату своей интронизации
Возведение главы Православной Церкви Украины на престол состоится в день его сорокалетия.
Украина
17.01.2019
Швейцарский суд отменил арест акций Газпрома
В Нафтогазе заявили, что акций просто не нашли, а вердикт суда подтверждает действительность решения арбитража и возможность принудительного изъятия акций Газпрома в случае их обнаружения.
Украина
15.01.2019
ЦИК зарегистрировала троих кандидатов в президенты
Новыми кандидатами стали Анатолий Гриценко, Евгений Мураев и Виталий Куприй. Всего на данный момент зарегистрировано восемь претендентов.
Украина
15.01.2019
За год украинцы купили валюты на $11 миллиардов
По итогам прошлого года население купило валюты почти на 1,5 млрд долларов больше, чем продало.
Украина
15.01.2019
Муженко рассказал в НАТО об инциденте на Азове
В Брюсселе находится украинская военная делегация, которая примет участие в заседании Военного комитета НАТО.
Украина
15.01.2019
Доллар и евро в 2018 году подешевели
В то же время средневзвешенный курс гривны по операциям с наличными долларами за год вырос 1,03%, а евро - снизился почти на 3%.
Украина
15.01.2019
На Донбассе за день два обстрела, ранен боец
Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. Потери врага уточняются.
Украина
15.01.2019
В Украине планируют возобновить выпуск Ан-124
Выпуск первого самолета без единого российского комплектующего должен состояться в этом году.
Украина
14.01.2019
Тысячи поляков вышли почтить память мэра Гданьска
Улицы польского Гданьска массово заполонили жители города, которые вышли в память за убитым мэром Павлом Адамовичем.
Украина
14.01.2019
В Киеве укладка асфальта в лужи попала на видео
В Киеве сняли на видео, как столичные коммунальные службы в ходе дорожных работ укладывают асфальт прямо в лужи.
Украина
14.01.2019
Пожар в Киево-Печерской лавре потушили
Украинские спасатели заявили о ликвидации пожара на территории Киево-Печерской лавры в столице.
Украина
14.01.2019
Вселенский патриархат опубликовал текст Томоса ПЦУ
Константинопольский патриархат опубликовал текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.
Украина
13.01.2019
Гадания в праздник Маланки и Старый Новый год: 5 способов заглянуть в будущее
Гадания в праздник Маланки и Старый Новый год
Украина
13.01.2019
Итоги 12.01: Взрыв в Париже и рекорд "шатдауна"
В центре столицы Франции произошел сильный взрыв; приостановка работы учреждений в США стала самой длительной в истории: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Украина
13.01.2019
На пляже в Одессе кран раздавил рабочего
В Одессе в субботу на строительной площадке пляжа "Ланжерон" в результате падения строительного крана погиб рабочий,
Украина
13.01.2019
К горящему химзаводу в Калуше не пускают людей
На заводе происходит факельное горение пирогаза. Запрещено тушить, осуществляется охлаждение соседних зданий.
Украина
13.01.2019
За год на Донбассе из-за мин погибли 25 бойцов
В прошлом году в ОРДЛО и в серой зоне произошло 65 подрывов военнослужащих на минах и взрывоопасных остатках войны.
Украина
13.01.2019
Томос привезли в Винницу
Кроме Порошенко на литургии также присутствовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Украина
13.01.2019
Миссия ОБСЕ заметила Грады возле Луганска
11 января на юго-западе от Луганска возле Хрустального (бывший Красный Луч) наблюдатели зафиксировали 22 реактивных системы залпового огня БМ-21 Град.