05.07.2018
Нафтогаз обвинил Газпром в манипуляциях
Источник: Корреспондент.net
Нафтогаз Украины заявил, что Газпром сознательно манипулирует словами и подменяет понятия говоря о том, что Высший швейцарский суд кантона Цуг якобы не возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.
"Газпром сознательно манипулирует словами и подменяет понятия. Высший суд швейцарского кантона Цуг приостановил действие решения местного органа по взысканию долгов об исключении акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из перечня арестованного имущества. Фактически решение суда означает восстановление ареста на период как минимум до момента принятия судом решения по жалобе Нафтогаза Украины на решение органа по взысканию долгов", - говорится в сообщении.
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