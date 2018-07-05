Нафтогаз обвинил Газпром в манипуляциях

Источник: Корреспондент.net

Нафтогаз Украины заявил, что Газпром сознательно манипулирует словами и подменяет понятия говоря о том, что Высший швейцарский суд кантона Цуг якобы не возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

"Газпром сознательно манипулирует словами и подменяет понятия. Высший суд швейцарского кантона Цуг приостановил действие решения местного органа по взысканию долгов об исключении акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из перечня арестованного имущества. Фактически решение суда означает восстановление ареста на период как минимум до момента принятия судом решения по жалобе Нафтогаза Украины на решение органа по взысканию долгов", - говорится в сообщении.