29.12.2018
Нафтогаз оценил потери активов в Крыму в $5 млрд
Источник: Корреспондент.net
Нафтогаз Украины рассчитывает через Стокгольмский арбитраж получить от России 5 млрд долларов за активы, утраченные в Крыму. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев в эфире радио НВ.
"По Крыму мы судимся примерно на 5 млрд долларов. У нас есть ответчиком Российская Федерация суверенная", - сообщил Коболев.
По его словам, украинская сторона должна доказать, что ответчиком является именно РФ, а не так называемые "ополченцы". "Юрисдикция - самый трудный этап. Если мы ее доказываем, все остальное - это уже вопрос техники", - отметил чиновник.
При этом он добавил, что оптимистично настроен в этом процессе.
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