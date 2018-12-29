Нафтогаз оценил потери активов в Крыму в $5 млрд

"По Крыму мы судимся примерно на 5 млрд долларов. У нас есть ответчиком Российская Федерация суверенная", - сообщил Коболев.



По его словам, украинская сторона должна доказать, что ответчиком является именно РФ, а не так называемые "ополченцы". "Юрисдикция - самый трудный этап. Если мы ее доказываем, все остальное - это уже вопрос техники", - отметил чиновник.



При этом он добавил, что оптимистично настроен в этом процессе.