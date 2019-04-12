Нафтогаз оштрафовали за недопуск комиссии для проверки

Источник: Корреспондент.net

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала НАК Нафтогаз Украины за недопущение комиссии нацрегулятора к проверке. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии.

Как стало известно, Нафтогаз не допустил комиссию к плановой проверке 8 апреля 2019, за что был оштрафован на сумму 850 тысяч гривен.

При этом в НКРЭКУ заявили, что все документы для проведения проверки были предоставлены, а проверка была согласована с Государственной регуляторной службой. Кроме того, комиссия приняла решение, что осуществит повторный заход в июне 2019 года, а в случае повторного недопущения комиссии принимать другие меры по Нафтогазу.