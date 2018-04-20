Нафтогаз отреагировал на иск Газпрома

Источник: Корреспондент.net

НАК Нафтогаз Украины готов к новым встречам в Стокгольмском трибунале с российским Газпромом. "Отправить документы – это еще не "расторжение". Мы ждем новых встреч в Стокгольме", - говорится в сообщении на странице НАК в Facebookвечером в пятницу, 20 апреля.

В Нафтогазе напомнили, что действующие до 2020 года контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в одностороннем порядке. Досрочно их действие может быть приостановлено только с согласия обеих сторон или по решению арбитража.

"Кстати, обжалование арбитражных решений не останавливает их действие. Газпром по-прежнему должен нам $2,56 млрд плюс проценты", - отметили в украинской монополии.