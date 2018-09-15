Нафтогаз планирует выпуск еврооблигаций в октябре

Источник: Корреспондент.net

Госкомпания Нафтогаз планирует в октябре 2018 года выпустить еврооблигаций в объеме 500 миллионов - один миллиард долларов. Сказал глава правления НАК Андрей Коболев Интерфакс-Украине в кулуарах форума YES.

"Да, мы будем выпускать. Я думаю, что это будет в октябре", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли компания планы выпуска еврооблигаций в условиях нынешней конъюнктуры.

Коболев уточнил, что средства намечено привлечь для развития компании.

В конце 2017 года главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко говорит о намерении компании в 2018 году выйти на внешний долговой рынок с предложением еврооблигаций на один миллиард долларов.

В конце июля 2018 года Нафтогаз нанял юридическую фирму Freshfields Bruckhaus Deringer для сопровождения размещения еврооблигаций. Услуги должны быть оказаны на период до 1 июля 2020 года.

По итогам 2017 года Нафтогаз получил чистую консолидированную прибыль 39,45 миллиарда гривен, что в 2,2 раза больше, чем за 2016 год. Согласно аудированному Deloitte отчету, доход от реализации в 2017 году возрос на 18 процентов - до 227,478 миллиарда гривен.