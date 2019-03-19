Нафтогаз снизит промпотребителям цену на газ

Источник: Корреспондент.net

В апреле НАК Нефтогаз Украины снизит цену на газ для промышленных потребителей, которые с марта также снизили на 15%, на 19,1% или на 1 415 гривен/тыс. куб. м до 5 990 гривен/тыс. куб. м (без НДС). Об этом во вторник, 19 марта, говорится в сообщении компании.

"Промышленные потребители, которые сотрудничают с Нафтогазом на условиях предварительной оплаты, будут покупать газ по цене 5 990 гривен/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами)", - говорится в нем.

Также отмечается, что Нефтогаз в марте воспользовался рыночной ситуацией и закупил достаточный объем газа для обеспечения своих бытовых потребителей.

"Учитывая это, ООО Газоснабжающая компания Нефтогаз Украины снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%, не устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, которая разрешена законодательством. Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей Газоснабжающей компании Нефтегаз Украины составит 8,38 гривен за куб. м вместо 8,55 гривен за куб. м (с НДС)", - говорится в сообщении.