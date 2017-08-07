Нафтогаз увеличит иск к Газпрому на $5 мрд

Источник: КорреспонденТ.net

В Стокгольмский арбитраж Нафтогаз передаст новые требования по увеличению размера иска к Газпрому более чем на пять миллиардов долларов. Общая сумма иска будет более чем 18 миллиардов. Об этом в эфире "Пятого канала" рассказал коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

"Мы рассчитываем, что по нашим искам мы получим справедливую компенсацию от Газпрома"", — заявил менеджер, добавив, что Киев гарантирует транспортировку российского газа в ЕС.