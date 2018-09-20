Найдено место затопления корабля Джеймса Кука

Источник: Корреспондент.net

Археологи из Австралийского национального морского музея утверждают, что обнаружили точное место затопления судна HMS Endeavour. Об этом сообщает Daily Mail.

Кораблем в XVIII веке командовал легендарный британский исследователь капитан Джеймс Кук. Считается, что после путешествия судно переоборудовали в военное судно и оно потерпело крушение в 1778-м во время войны за независимость США.

Участок, где обнаружены обломки корабля находится рядом с островом Гот в заливе Наррагансетт (штат Род-Айленд, США).

Археологи подчеркивают, что идентификация обломков корабля будет возможна только после подводных раскопок. Их запланировали на 2019 год. Правительству США и Австралии придется вести переговоры, по исследованию и транспортировке обломков корабля.