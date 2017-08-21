21.08.2017
Найдено тело журналистки с частной подводной лодки
Источник: КорреспонденТ.net
Датские полицейские обнаружили в территориальных водах тело женщины, в которой опознали пропавшую журналистку Ким Валл. Об этом сообщил в понедельник шведский телеканал SVT Nyheter.
Напомним, ранее создатель и владелец подводной лодки, на которой шведскую журналистку Ким Валл в последний раз видели живой, Петер Мадсен заявил, что во время путешествия на подводном судне произошел несчастный случай, в результате которого девушка скончалась.
"Обвиняемый рассказал полиции и суду, что на борту подводной лодки произошел несчастный случай, ставший причиной смерти Валл, после чего он похоронил ее в море", - говорилось в заявлении полиции Копенгагена, которая ведет расследование этого дела.
"Полиция Копенгагена также подтверждает, что обвинения (против Мадсена - ИФ) остаются в силе", - также заявили в полиции.
Подлодка, на которой Валл путешествовала с создателем и владельцем судна Мадсеном, затонула в пятницу 11 августа, сам Мадсен был спасен, а журналистка считалась пропавшей. Позже лодку подняли и отбуксировали в порт Копенгагена, но на борту никого не обнаружили.
В полиции заявили, что полагают, что затопление подлодки было намеренным, его цель - скрыть убийство. Мадсен сконструировал самодельную подлодку "Наутилус" в 2008 году. Тогда она стала самым большим таким судном в мире.
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