01.08.2017
Найду путь домой. Саакашвили хочет вернуться в Украину
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, заявил, что не будет искать убежища в США и намерен вернуться на Украину для продолжения политической борьбы.
"Я не буду прятаться в США. Я обязательно вернусь в Украину и буду в суде доказывать свою правоту. Если власть меня не боится – пускай разрешат мне приехать, если же они боятся... Ну, что же, я все равно найду путь домой", – сказал Саакашвили во вторник на пресс-конференции по видеосвязи.
При этом он добавил, что дату возвращения объявит позже, заверив, что планирует приехать публично, а не "тайком".
По словам Саакашвили, его партия Движение новых сил планирует "мобилизацию на осень".
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