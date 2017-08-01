Найду путь домой. Саакашвили хочет вернуться в Украину

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, заявил, что не будет искать убежища в США и намерен вернуться на Украину для продолжения политической борьбы.

"Я не буду прятаться в США. Я обязательно вернусь в Украину и буду в суде доказывать свою правоту. Если власть меня не боится – пускай разрешат мне приехать, если же они боятся... Ну, что же, я все равно найду путь домой", – сказал Саакашвили во вторник на пресс-конференции по видеосвязи.

При этом он добавил, что дату возвращения объявит позже, заверив, что планирует приехать публично, а не "тайком".

По словам Саакашвили, его партия Движение новых сил планирует "мобилизацию на осень".