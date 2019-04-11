НАК озвучил шаги на случай остановки транзита газа

Источник: Корреспондент.net

НАК Нафтогаз Украины разрабатывает план действий на случай прекращения транзита российского газа через Украину с 2020 года. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко на конференции "Борьба за энергетическую безопасность ЕС" в Брюсселе.

Он озвучил основные шаги украинской стороны при возможной остановке транзита:

Нафтогаз будет настаивать на выполнении Газпромом решения Стокгольмского арбитражного суда о выплате украинской стороне 2,56 млрд долларов; компания предложит новый транзитный контракт исключительно по европейским правилам, который позволит Нафтогазу оставаться надежным транзитным партнером для Европы и заставит Газпром действовать по конкурентным правилам ЕС; Нафтогаз планирует инициировать новые арбитражные слушания по взысканию сумм из-за ускоренной амортизации украинской ГТС.

По словам Витенко, Нафтогаз намерен возбудить против Газпрома правовую процедуру за несоответствие европейским законам о рыночной конкуренции. Такой иск может поступить в соответствующие директораты Еврокомиссии уже в конце апреля 2019 года, добавил он.

"Нафтогаз и Евросоюз имеют общие интересы. Убежден, что события, которые происходят сегодня, только подчеркивают необходимость более мощного и даже более тесного партнерства. Мы можем вместе работать на совместных началах, основой которых является верховенство права, прозрачность и правила честной игры", – сказал он.