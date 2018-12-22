Накопительная пенсия не заработает с января - Рева
Источник: Корреспондент.net
Накопительная пенсионная система в Украине не будет вводиться с 1 января 2019 года, потому что сейчас нет готового механизма реализации этого. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время итоговой пресс-конференции в субботу, 22 декабря.
По его словам, на подготовку к внедрению накопительной пенсионной системы у правительства было три месяца, но в течение этого периода группа нардепов внесла свой законопроект о введении накопительной пенсионной системы в Украине. Чтобы не вносить "сырой" альтернативный проект, Минсоцполитики договорился с нардепами внести в текст документа изменения еще до первого чтения.
При этом он добавил, что Минсоцполитики будет обращаться в Верховную Раду с предложением отложить введение накопительной пенсионной системы на год.