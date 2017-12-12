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12.12.2017

Наливайченко оштрафовали за незаконный прорыв границы с Саакашвили

Источник: 112.ua

Мостиский районный суд оштрафовал бывшего главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко на 3,4 тыс. гривен за незаконное пересечение украинской границы в пункте пропуска "Шегини" в Львовской обл. 10 сентября, сообщают.

Соответствующее решение было вынесено судом 8 декабря.

В Наливайченко есть 10 дней, чтоб обжаловать данное решение.

Как сообщалось, 10 сентября Саакашвили прибыл в Украину через польскую границу, буквально прорвавшись с группой сторонников через пункт пропуска "Шегини" во Львовской области. За такие действия экс-глава Одесской ОГА был оштрафован судом на 3,4 тыс. грн. Среди лиц, которые пересекали границу с Саакашвили, были 5 действующих народных депутатов. После прибытия в Украину Саакашвили находился несколько дней во Львове, после чего отправился с поездками по стране. Он уже успел посетить Киев, Одессу, Днепр, Черновцы и ряд других городов

 

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