Налоги, пенсии и секс. Законы, заработавшие в 2019

Источник: Корреспондент.net

С 1 января 2019 года в Украине вступили в силу целый ряд законодательных изменений.

Самые значимые из них собрал Корреспондент.net.

Зарплаты

С 1 января в Украине вырасла минимальная зарплата: с 3723 до 4173 гривен.

Соответственно, с 22 гривен 41 копейки до 25 гривен 13 копеек, подрастет и минимальный размер почасовой оплаты труда наемных работников.

На 30% вырастут зарплаты в силовой системе. Минимальное жалованье сотрудника ГСЧС составит 9000 гривен, полицейского - 9200. Не меньше 10 тысяч, как обещают в Минобороны, будет получать рядовой военнослужащий.

Пенсии

В этом году перерасчет пенсий в Украине будет осуществляться автоматически на основании показателя средней зарплаты и уровня инфляции, заявил премьер Владимир Гройсман.

"В январе у нас будет перерасчет пенсий для военных пенсионеров, это где-то 500 тысяч человек. А 1 марта будет массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан. Это будет впервые автоматическая индексация", - сказал он.

Гройсман добавил, что отныне индексация будет ежегодной и "не будет зависеть от политических решений".

Кроме того, по его словам, сейчас пытаются решить проблему людей, которые имеют большой стаж работы, но получали небольшую зарплату, а значит, имеют небольшую пенсию.

Также в 2019 году в Украине продолжится внедрение пенсионной реформы, которая существенно влияет на возраст выхода на пенсию. Начиная с 1 января в 60 лет право на пенсию по возрасту будут иметь лишь те, кто имеет полных 26 лет трудового стажа. Те, чей стаж не дотягивает до этого показателя, однако превышает 16 лет, смогут выходить на пенсию в 63 года.

Сигареты

В 2019 году Украину ждет существенное подорожание цен на табачные изделия – прежде всего из-за значительного повышения акцизных ставок на эту продукцию.

С 1 января акцизы на табачные изделия вырастут на 20% - такое обязательство Украина взяла на себя в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. А 1 июля налог вырастет еще на 9% - в соответствии с уровнем инфляции в 2018 году.

По прогнозам, к концу года "бюджетные" марки сигарет могут стоить около 38 гривен за пачку.

Экологический налог

С нового года в Украине значительно возрастает ставка экологического налога за выбросы углекислого газа СО2 стационарными источниками – то есть заводами и предприятиями. Этот налог вырастет с 41 копейки за тонну до 10 гривен за тонну.

Коммуналка

С 1 января в Украины начнут действовать новые тарифы на теплообеспечение для населения. Для каждого из 26 производителей теплоэнергии, работающих в Украине, тарифы вырастут по-разному – от 11% до 24%.

Таким образом, тарифы привели в соответствие с повышением цен на газ.

С 1 января 2019 года, монетизацией льгот и субсидий смогут воспользоваться те семьи, которые обращаются за государственной помощью впервые. С 1 мая, такой монетизацией смогут воспользоваться те украинцы, которые получают субсидии или льготы уже много лет и пользуются государственной помощью в летний период.

Медицина

С 1 января вступает в силу закон, которым украинцам разрешается возвращать продавцу лекарственные препараты. Правда, в Минздраве предупредили, что вернуть можно будет только лекарства ненадлежащего качества.

В новом году украинцы смогут рассчитывать на перечень бесплатных диагностических процедур (и, как говорят в Минздраве, даже простых операций), которые войдут в обязательный список программы "Бесплатная диагностика". Конкретные процедуры еще определит Минздрав, ведь программа заработает только с 1 июля, однако чиновники в министерстве уверяют, что украинцы получат возможность пройти обследование на самые распространенные виды онкологических заболеваний и внутренних органов.

С 1 января 2019 года вступает в силу закон о трансплантации органов, который позволяет каждому задокументировать свое желание или нежелание стать посмертным донором. Если человек при жизни не определился, решение сможет принимать член семьи.

Но правительство не утвердило необходимые подзаконные акты, а старый закон 1 января утрачивает силу. Получается, что все операции по трансплантации по старым нормам будут незаконными. С 1 января врачи грозятся остановить все операции, иначе они не выполнят требования нового закона.

Секс

С 11 января начинает работать закон, приравнивающий все виды домашнего насилия - физическое, сексуальное, психологическое, экономическое - к уголовным преступлениям. Также в Уголовном кодексе изменены статьи 152 и 153: дано новое определение изнасилованию как проникновению в тело другого человека без его согласия и сексуальному насилию - как действию без проникновения.

Образование

C 1 января 2019 года вступило в силу постановление Кабинета министров Украины, согласно которому первоочередное право зачисления на бюджет получат абитуриенты, взявшие на себя обязательство отработать по окончании вуза как минимум три года в селах или поселках городского типа.

Речь идет о медиках и педагогах – абитуриентах.