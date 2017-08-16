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16.08.2017

Налоговики обыскивают спиртзаводы в 15 областях

Источник: КорреспонденТ.net

Налоговая милиция проводит обыски на спиртзаводах в 15 областях Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан, информирует пресс-служба ГФС в среду, 16 августа.

 

"Сотрудники налоговой милиции продолжают масштабную спецоперацию по противодействию теневому рынку спирта и алкоголя. В рамках ее второго этапа проводится ряд обысков на территории заводов - производителей алкогольных напитков практически по всей территории Украины", – рассказал Билан.

В настоящее время более 300 сотрудников налоговой милиции проводят обыски на заводах, расположенных в 15 областях: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.

По словам Билана, обыски проводятся с целью проверки имеющейся информации о неучтенном производстве алкоголя на легальных заводах.

"Обыски на ликеро-водочных заводах являются устранением причин, а не последствий незаконного оборота алкогольных напитков", - добавил он.

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