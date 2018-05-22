Налоговый комитет Рады одобрил законопроект, восстанавливающий "схему" контрабанды, – СМИ

Источник: Українські новини

Журналист Евгений Плинский заявляет, что 17 мая Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики (налоговый комитет) Верховной Рады Украины одобрил законопроект, который вернет на украинскую таможню одну из самых масштабных схем контрабанды.

Речь идет о законопроекте №7484 авторства народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Андрея Антонищака, которым он предлагает отменить норму пребывания за границей 24 часа для беспошлинного ввоза товаров в Украину.

"Если парламент его проголосует, то на границу вернется одна из главных контрабандных схем "пиджаки" объемом более 20 млрд гривен в год, плюнув тем самым в лицо всем обещаниям премьера побороть контрабанду на границе", - написал журналист.

16 мая журналист заявил в ходе заседания налогового комитета, что именно "норма 24 часа" блокирует промышленный ввоз товаров под прикрытием товаров для личных нужд.

По словам Плинского, несмотря на факты, депутат Рады Антонищак 17 мая собрал в кулуарах парламента тайное заседание, о котором отсутствовала какая-либо информация на веб-сайте налогового комитета, и 10 парламентариев поддержали законопроект №7484, чем обеспечили его попадание в сессионный зал.

"Если законопроект Антонищака таки появится в сессионном зале, то это можно будет считать жирной точкой в борьбе правительства с контрабандой, в которой контрабандисты выйдут победителями", - подчеркнул журналист.

Стоит отметить, что при этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман декларирует борьбу со "схемами" на таможне и поддержку его реформ со стороны бизнеса.