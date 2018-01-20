Нападающие на посольство Украины в Греции подожгли частные автомобили сотрудников дипучреждения

Источник: Українські новини

С 19 на 20 января группа неизвестных лиц подожгла частные автомобили сотрудников посольства Украины в Греции, а также забросала территорию диппредставительства "коктейлями Молотова". Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца в эфире телеканала.

В Министерстве иностранных дел Украины предполагают, что нападение на посольство могли осуществить пророссийские радикалы, поскольку впервые информация об инциденте появилась на телеканалах РФ.

"Мы не исключаем, что это было совершено радикалами под влиянием России. Кстати, первыми об этом сообщили российские сайты в Греции", – отметила Марьяна Беца.

Также спикер сообщила, что в результате противоправных действий никто не пострадал.

На место происшествия была немедленно вызвана бригада пожарных и полиция, которая уже начала расследование. Также осуществляется круглосуточное наблюдение за дипучреждением.

Три автомобиля возле здания украинского посольства в Афинах подожгли примерно в два часа ночи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newpost.gr. На место происшествия прибыли пожарные, которым удалось погасить огонь в 03:40 на рассвете (по местному времени).