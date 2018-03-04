Нападение на общество венгров раскрыто - полиция

Источник: Корреспондент.net

Полиция раскрыла нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде, задержаны пять человек, причастных к нападениям. Об этом 4 марта сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев в Facebook.

"Только что оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на общество венгерской культуры 27 февраля. Один из них задержан в Черкассах, еще двое - в Кропивницком", - сообщил он.

По данным Князева, установлен и объявлен в розыск возможный руководитель нападений.

"Накануне закарпатские полицейские установили граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля. Именно этих двух лиц наши польские коллеги задержали в Варшаве. Суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей", - сообщил он.

Князев отметил, что при поддержке Генпрокуратуры решается вопрос о допросе задержанных.

В Ужгороде уже второй раз за месяц подожгли здание областного офиса организации закарпатских венгров.