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25.10.2018

Нападение. Трамп против каравана из тысяч беженцев

Источник: Корреспондент.net

Караван из семи тысяч мигрантов направляется из Центральной Америки к границам США. Американский президент Дональд Трамп предостерегает их от попыток попасть в США без необходимых документов.

Трамп пригрозил сократить финансовую помощь тем странам, откуда идут мигранты, и стянуть к границе с Мексикой военных, чтобы остановить караван. Наплыв нелегалов он объясняет мягкими законами, которые были приняты при администрации демократов. Корреспондент.net рассказывает подробности.

 

Рекордный караван

Караван мигрантов - это организованная колонна беженцев, которые пешком идут из государств Центральной Америки в более благополучные страны - чаще всего США. Некоторые их сограждане сопровождают колонну на автомобилях.

Явление не новое, но раньше такие караваны состояли из несколько сотен человек. Теперь же их более семи тысячи и с каждым днем их количество растет.

Марш начался 13 октября в гондурасском городе Сан-Педро-Сула, который не раз лидировал в списках самых криминогенных городов мира.

Через пару дней караван пересек границу соседней Гватемалы, а еще через несколько дней его участники выстроились у границы с Мексикой, скандируя: "Так или иначе, но мы пройдем!".

Они разбили лагерь в южном городе Уистла в 50 километрах от границы с Мексикой и в 1,8 тысячи километрах от территории Соединенных Штатов в связи с гибелью одного из путешественников в дорожно-транспортном путешествии и различными проблемами со здоровьем у участников каравана.

При этом на мексиканской территории местные жители встречают их в основном тепло, они даже получают от них деньги и продукты.

24 октября они вновь отправились в путь. Как рассказал журналистам сотрудник Красного Креста Улисес Гарсия, у некоторых участников каравана повреждены колени или плечи из-за того, что они падали по пути.

"Мы предлагаем доставить их куда-нибудь, где о них позаботятся, но они отказываются, потому что боятся, что их задержат и депортируют. Они хотят продолжать свой путь", - рассказал он.

У большинства после нескольких сотен километров пути, который многие прошли в шлепанцах или даже босиком, кровоточат ноги. Спят они в картонных коробках или пластиковых мешках.

Участники каравана также сталкиваются с угрозой быть ограбленными, похищенными или убитыми многочисленными и знаменитыми мексиканскими бандами, которые часто нападают на мигрантов, следующих в США. По оценкам гуманитарных организаций, каждый четвертый член каравана - ребенок.

 

Проблемы со статусом беженцев

Многие из участников каравана могут не получить статус беженцев, даже если достигнут границы США, поскольку, по американским законам, стремление сбежать от бедности или насилия на родине не являются основаниями для предоставления убежища.

Международное законодательство требует предоставить людям, бегущим от насилия и преследования, доступ в страну и возможность обратиться за предоставлением убежища.

На этой неделе в мексиканский город Тапачулас недалеко от границы с Гондурасом, прибыли представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, чтобы помочь стабилизировать ситуацию и зарегистрировать желающих получить убежище.

"Все страны имеют право самостоятельно определять свою иммиграционную и пограничную политику. Для нас важно, чтобы при этом соблюдались нормы предоставления убежища, что подразумевает допуск людей в страну, рассмотрение их заявок и последующее обращение с ними в рамках международного законодательства", - сказали в ООН Голосу Америки.

Трамп против

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить на границу с Мексикой столько военных, сколько необходимо для остановки всей колонны, назвав поход "нападением на США". По его словам, среди мигрантов есть уроженцы стран Ближнего Востока.

Трамп назвал происходящее "чрезвычайной ситуацией национального масштаба". Основную ответственность он возложил на руководство стран Центральной Америки в связи с тем, что оно "практически ничего не делает, чтобы остановить поток людей", среди которых, по его словам, есть и преступники.

В первую очередь речь шла о Гондурасе, Гватемале и Сальвадоре.

"Теперь мы будем прекращать или существенно сокращать предоставляемую им помощь", - написал Трамп в Twitter.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который 1 декабря вступит в должность президент Мексики, счиатет, что решить проблему может не сокращение инвестиций, а наоборот - их увеличение.

По его планам, для снижения потока мигрантов необходимо инвестировать 30 миллиардов долларов в латиноамериканские страны в ближайшие шесть лет.

В ответ американский президент выдвинул Мексике ультиматум: или та разбирается с наплывом мигрантов, или США закрывают южную границу, разместив там армейские подразделения.

Мексиканские власти усилили охрану границы с Гватемалой, направив туда дополнительные отряды федеральной полиции.

 

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