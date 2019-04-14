Напавшего на автомобиль посла Украины в Лондоне поместят в психлечебницу

Источник: DW

Водитель автомобиля, врезавшегося в машину посла Украины в Великобритании, будет помещен в психиатрическую клинику. Об этом полиция Лондона сообщила в воскресенье, 14 апреля.

Инцидент произошел утром 13 апреля. Прибывшие на место происшествия правоохранители были вынуждены открыть огонь по автомобилю после того, как его водитель повторно въехал в машину посла и попытался сбить полицейских.

Сотрудники полиции арестовали 40-летнего мужчину. В диппредставительстве Украины назвали инцидент намеренным. Никто из сотрудников украинского посольства не пострадал. В полиции заявили, что не рассматривают террористический мотив происшествия.

Второй тур выборов президента Украины

7 апреля ЦИК Украины объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. За артиста Владимира Зеленского отдали голоса 30,24 % избирателей. Действующий глава государства Петр Порошенко получил поддержку 15,95 % проголосовавших.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля. Его официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.