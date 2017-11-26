"Напрасное ожидание": В аэропортах ряда стран прошли акции в поддержку украинских политзаключенных

Источник: 112.ua

В воскресенье, 26 ноября, в одесском, львовском, киевском, а также в ряде аэропортов других стран прошли акции в поддержку украинских политзаключенных, удерживаемых в России. Фото с акций обнародованы на страницах украинских посольств в соцсетях.

Отметим, акции приурочены ко Дню рождения удерживаемого в России Александра Кольченко, которого вместе с Олегом Сенцовым осудили за "терроризм". Сегодня Александру исполняется 28 лет.

По данным активистов, за решеткой в РФ находятся еще около 60 граждан Украины, которые преследуются по политическим мотивам.

Активисты вышли с табличками, на которых написаны имена политзаключенных.

Акции под названием "Напрасное ожидание" прошли также в аэропортах: Праги, Бухареста, Хельсинки, Варшавы, Риги, Астаны.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению в подготовке терактов в Крыму. Вместе с ним было осуждено режиссера Олега Сенцова к 20 годам заключения.

Международное общество "Мемориал" признало Кольченко и Сенцова политзаключенными.