Нардеп Новинский назвал церковные законопроекты в Раде "началом религиозной войны"

Источник: 112.ua

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский назвал "началом религиозной войны" церковные законопроекты № 4128 и № 4511, которые рассмотрят на завтрашнем пленарном заседании в Верховной Раде. Об этом Новинский заявил в эфире телеканала "112 Украина".

По словам нардепа, законопроект № 4128 узаконит церковное рейдерство.

"За последние несколько лет в стране было захвачено более 40 храмов у канонической церкви (УПЦ МП, - ред.) и переданы так называемому Киевскому патриархату (УПЦ КП, - ред.). Приезжают люди в балаклавах, в комуфляже с битами, выгоняют прихожан и передают храм Киевскому патриархату. Эти действия незаконны на данный момент. Суды по факту обращений уже несколько храмов вернули обратно. Это юридическая работа и дальше ведется. Но чтобы узаконить это рейдерство, принимается закон. Это будет означать начало религиозной войны в стране", - заявил Новинский.

Новинский предположил, что введение такого понятия, как "самоидентификация" будет на самом деле использоваться для захвата церквей УПЦ МП.

"Они хотят ввести такое понятие, как "самоидентификация", когда любой человек, который хоть раз зашел в храм, считает себя прихожанином этого храма. И будут ездить бригады по всей стране в камуфляжах с балаклавами, заходить в храм, ставить свечку и требовать созвать собрание прихода и на этом собрании принимать решение о переходе этого храма под юрисдикцию Киевского патриархата. Это будет бойня в каждом селе, в каждом городе за это. Неужели авторы этого законопроекта не понимают, что они ставят Украину на грань межрелигиозной войны?" - подчеркнул нардеп.

Также Новинский раскритиковал законопроект № 4511, который предполагает, что назначать митрополитов и епископов смогут только по согласованию с органами власти. Еще одна статья закона разрешает запретить на территории Украины церковь, если представители конфессии сотрудничают с религиозными центрами в государстве-агрессоре.

"Закон № 4511 вообще отбрасывает страну в каменный век, социалистический концлагерь. Они хотят церковь, которая имеет управляющие органы в стране, признанной ВР страной-агрессором, поставить под особый контроль государства. Во-первых, у нас церковь отделена от государства, и государство не имеет права вмешиваться в дела церкви. Это базовый принцип Конституции", - заявил Новинский.

Нардеп утверждает, что распологает информацией о том, что фракции "БПП" и "Народный Фронд" дали команду о максимальной мобилизации на завтра, чтобы эти законы были приняты в первом чтении.

"Комитет по культуре и духовности эти законы принял, несмотря на отрицательные выводы правового управления, он принял большинством голосов", - добавил Новинский.

Как сообщалось, в повестку дня заседаний ВР внесли скандальные законопроекты на религиозную тематику № 4511 и № 4128. В прошлый раз эти законопроекты пытались проголосовать в начале октября, но тогда эта попытка сорвалась.