Нардеп: Санкционную процедуру ПАСЕ менять не будут
Источник: Корреспондент.net
Парламентская ассамблея Совета Европы меняют текст срочного доклада, который должен был обеспечить снятие санкций и возвращение делегации РФ к работе в ассамблее.
По его словам, с помощью правок доклад меняют с целью фактического усиления полномочий ПАСЕ.
"Зрада отменяется. В ПАСЕ изменили подход к докладу Кокса и подошли к более корректному формулированию регламентных процедур. Теперь с помощью правок доклад меняют с целью фактического усиления полномочий ассамблеи. Перешли к конструктивному диалогу. Подробности завтра. Просто наберитесь терпения", - написал он.
В свою очередь, нардеп Елена Сотник сообщила, что в ПАСЕ единогласно поддержали ее поправку, в соответствии с которой любые механизмы по санкциям будут лишь дополнительными.
Ранее в украинской делегации в ПАСЕ сообщали, что Ассамблея приняла решение о внесении в повестку дня вопроса об изменении процедуры применения санкций, которая предусматривала снятие санкций с России. Голосование состоится 10 апреля.