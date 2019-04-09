Нардеп: Санкционную процедуру ПАСЕ менять не будут

Источник: Корреспондент.net

Парламентская ассамблея Совета Европы меняют текст срочного доклада, который должен был обеспечить снятие санкций и возвращение делегации РФ к работе в ассамблее.

По его словам, с помощью правок доклад меняют с целью фактического усиления полномочий ПАСЕ.

"Зрада отменяется. В ПАСЕ изменили подход к докладу Кокса и подошли к более корректному формулированию регламентных процедур. Теперь с помощью правок доклад меняют с целью фактического усиления полномочий ассамблеи. Перешли к конструктивному диалогу. Подробности завтра. Просто наберитесь терпения", - написал он.

В свою очередь, нардеп Елена Сотник сообщила, что в ПАСЕ единогласно поддержали ее поправку, в соответствии с которой любые механизмы по санкциям будут лишь дополнительными.

Ранее в украинской делегации в ПАСЕ сообщали, что Ассамблея приняла решение о внесении в повестку дня вопроса об изменении процедуры применения санкций, которая предусматривала снятие санкций с России. Голосование состоится 10 апреля.