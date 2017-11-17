Нардеп: В Киеве похитили четверых грузин

Источник: Корреспондент.net

В пятницу неизвестные похитили и увезли в неизвестном направлении четверых грузин. Об этом сообщил внефракционный народный депутат Юрий Деревянко.

"В центре Киева неизвестные задержали и увезли в неизвестном направлении грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе. Также сегодня утром неизвестные похитили из квартиры двух грузинских журналистов и охранника", – написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь экс-президент Грузии, лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили подтвердил эту информацию. По его словам, спецназ похитил из дома журналиста грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.

"Им надели мешки на голову и в наручниках увезли в неизвестном направлении", – написал Саакашвили в Facebook.

Позже он опубликовал призыв к Госавиадвижению и диспетчерским службам Грузии "не давать разрешения на пролет следующего борта из аэропорта Жуляны, так как там находятся люди, незаконно похищенные по преступному сговору власти".