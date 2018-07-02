Найти

02.07.2018

Нарушая договор с США. КНДР создает ядерное оружие

Источник: Корреспондент.net

Соединенные Штаты подозревают, что Северная Корея наращивает производство обогащенного урана для создания ядерного оружия и работает над созданием баллистических ракет.

Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее заверял в "неизменной, устойчивой и твердой воле" к денуклеаризации Корейского полуострова. Вашингтон теперь считает, что Северная Корея пытается обмануть США. Корреспондент.net собрал подробности.

КНДР работает на ядерным оружием и ракетами

Washington Post со ссылкой на источники в разведсообществе США и телеканал NBS со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщили, что Северная Корея не только не планирует разоружаться, но и ведет активные работы по сокрытию реального масштаба своей ядерной программы.

Вашингтон считает, что у КНДР есть 65 ядерных боеголовок, но в ходе переговоров северокорейские чиновники называют "куда меньшую цифру".

Также США утверждает, что в Северной Корее есть два завода по обогащению урана - в городах Йонбен и Кансон. Однако Пхеньян признает только существование Йонбенского завода, чья мощность в два раза маньше скрываемого завода.

Авторы аналитического портала о КНДР 38 North на основании отсмотренных спутниковых снимков от 21 июня сделали вывод, что после встречи с американском президентом Дональдом Трампом 12 июня в Сингапуре модернизация пятимегаваттного плутониевого обогатительного завода в Йонбене ускорилась, а не остановилась.

Не выполнено пока и данное Трампу обещание уничтожить полигон для испытания ракетных двигателей. 

По сути, единственная мера, на которую пошла пока КНДР, - это снижение накала антиамериканской пропаганды в своих СМИ.

Северная Корея также продолжает работу над созданием баллистических ракет. В настоящее время в КНДР завершается сооружение комплекса по производству таких ракет, сообщил 1 июля Wall Street Journal со ссылкой на экспертов, проанализировавших спутниковые снимки.

По данным издания, исследователи Монтерейского института международных исследований Миддлбери в Калифорнии пришли к выводу, что КНДР завершала внешнее обустройство завода в городе Ханмын в то время, когда Трамп встречался с Ким Чен Ыном.

Эксперты института Дэвид Шмерлер и Джеффри Льюис заключили, что работы на территории института химических материалов города Хамхына начались не раньше апреля 2018 года, примерно в то время, как Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Основной объем строительных работ на предприятии пришелся на май и июнь, пишет WSJ.

"Расширение производственной инфраструктуры для производства твердотопливных ракет позволяет предположить, что Ким Чен Ын не намерен отказываться от ядерной и ракетной программ", - считает Шмерлер.

 

США отказываются снимать санкции

28 июня Москва и Пекин на закрытом заседании предложили другим членам Совбеза ООН принять совместное заявление для прессы "с поддержкой положительной динамики между США и КНДР, а также Пхеньяном и Сеулом".

В нем предполагалось указать, что Совбез "будет готов рассмотреть вопрос смягчения санкций, когда настанет подходящее время".

Российская сторона настаивает, что "существуют серьезные проблемы для гражданского населения КНДР, вызванные непреднамеренными последствиями санкций".

В результате девяти резолюций Совбеза ООН, наложенных на КНДР в 2016 и 2017 годах, другим государствам были запрещены любые торговые или финансовые операции с Пхеньяном.

Ранее японская газета Yomiuri Shimbun писала, чир Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином просил ускорить снятие санкций.

Предложение России и Китая было отклонено представителями США со ссылкой на продолжающиеся переговоры Вашингтона и Пхеньяна.

 

Встреча Трампа с Кимом

12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США с лидером Северной Кореи. 

Итогом встречи стало подписание документа. Трамп назвал соглашения "всеобъемлющими" и "потрясающими", а Ким пообещал, что "мир увидит перемены" в отношениях между двумя давними врагами.

Трамп заявил о своей приверженности предоставлению КНДР гарантий безопасности, Ким Чен Ын - о приверженности полной денуклеаризации, говорится в подписанном заявлении по итогам встречи двух лидеров.

В подписанном по итогам встречи документе она названа "исторической". Президент США и глава "провели глубокий и откровенный обмен мнениями по вопросам, касающимся установления новых отношения между США и КНДР". В чем состоят эти новые отношения, стороны пока не уточнили.

Подписанный документ состоит из четырех пунктов. Эксперты со всего мира называют текст очень слабым, обтекаемым, без конкретики, а его пункты - повторением заявлений 1994 и 2001 годов. Так, агентство Reuters описало встречу, как "бездну обаяния и никакого прогресса".

1. Стороны заявляют о готовности к новым отношениям между Соединенными и КНДР.

2. США и КНДР объединяют усилия для установления прочного мирного режима на Корейском полуострове.

3. Подтверждается декларация, подписанная между лидерами КНДР и Южной Кореи 27 апреля 2018 года; КНДР обязуется приложить усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

4. Соединенные Штаты и КНДР обязуются проводить работы по поиску останков военнопленных и погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов, включая немедленную репатриацию тех, кого уже идентифицировали.

Заявление завершается постулированием намерения "как можно скорее провести встречу между главой Госдепа и соответствующими лицами с северокорейской стороны, чтобы реализовать решения саммита".

Заявление не содержит каких-либо деталей процесса денуклеаризации.

В нем также не упоминаются международные санкции, введенные в связи с ядерной программой Пхеньяна, которые подрывают северокорейскую экономику.

Не содержится и упоминаний о подписании мирного договора. Стороны-участницы Корейской войны 1950-1953 годов формально находятся в состоянии войны, поскольку конфликт, унесший жизни миллионов людей, завершился лишь соглашением о перемирии.

 

Новости раздела
Мир
02.07.2018
Туристам пообещали сегодня еще два рейса из Туниса
На данный момент вылета в Украину ожидают 850 человек. Их должны забрать четырьмя рейсами - в понедельник вечером и во вторник утром.
Мир
01.07.2018
Саакашвили заявил, что осенью вернется в Грузию
В то же время Саакашвили заявил, что не намерен баллотироваться ни в президенты Грузии, ни в президенты Украины
Мир
01.07.2018
Ким Чен Ын попросил главу Китая снять санкции с КНДР досрочно
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе июньского визита в Китай обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой содействовать в ускоренном решении вопроса о снятии экономических санкций с Северной Кореи.
Мир
01.07.2018
Повстанцы в Сирии отдали контроль над 8 городами
В Сирии правительственные войска продолжают наступление на повстанцев. В провинции Дараа противники Асадапотеряли контроль над 8 населенными пунктами.
Мир
01.07.2018
В США прошли акции протеста против миграционной политики Трампа
Десятки тысяч людей выступили против разделения мигрантских семей в США. Решение суда о принудительном воссоединении семей исполняется с задержками.
Мир
30.06.2018
Трамп во время встречи с Путиным обсудит конфликты в Украине и Сирии
Трамп также заявил, что во время встречи 16 июля Трамп обсудит конфликты в Сирии и Украине
Мир
30.06.2018
Сирийские повстанцы заявили о провале переговоров с РФ о мирном урегулировании
Повстанцы не согласились с предложениями России по мирному урегулированию ситуации в провинции Дераа. При этом собственные требования повстанцев не были выслушаны, заявил их представитель.
Мир
30.06.2018
ФРГ договорилась с 14 странами о возврате беженцев
Для Ангелы Меркель эти договоренности важны ради сохранения ее правительства. Партнеры по коалиции поставили ей ультиматум.
Мир
29.06.2018
ЕС выделит Турции еще 3 млрд евро в рамках сделки по беженцам
В марте 2016 года Анкара и Брюссель договорились, что Турция закроет нелегальным мигрантам путь в страны Евросоюза и получит 6 млрд евро на проекты для беженцев.
Мир
29.06.2018
Премьер-министр Италии критикует позицию Макрона по распределению мигрантов
Джузеппе Конте недоволен словами Макрона о создании центров по приему беженцев в отдельных странах ЕС. На саммите в Брюсселе речь шла о совместном распределении миграционной нагрузки, считает Конте.
Мир
29.06.2018
Трамп хочет вывести США из ВТО - СМИ
Советники Трампа по вопросам экономики пытались убедить президента, что членство в ВТО полезно для Соединенных Штатов.
Мир
28.06.2018
ПАСЕ требует от России освободить украинских политзаключенных
ПАСЕ обращается к России с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова, украинцев Владимира Балуха, Павла Гриба.
Мир
28.06.2018
В результате авиаударов на юге Сирии погибли не менее 22 человек
Авиаудары по сирийской провинции Дераа привели к гибели не менее 22 человек, утверждают представители гуманитарных организаций. Спецпосланник ООН по Сирии обеспокоен ситуацией.
Мир
28.06.2018
Главе ЦБ Латвии предъявлены обвинения в коррупции
В отношении Илмара Римшевича заведено уголовное дело. Его обвиняют во взяточничестве. Второй фигурант дела обвиняется в пособничестве при получении взятки.
Мир
28.06.2018
Денисова написала письмо в Кремль
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратилась к главе администрации президента РФ из-за нереализованных гарантий, данных ей Владимиром Путиным.
Мир
28.06.2018
Названа дата встречи Трампа и Путина
Президенты США и России обсудят отношения между странами и ряд вопросов национальной безопасности, отметили в Белом доме.
Мир
28.06.2018
Саакашвили получил тюремный срок в Грузии
Экс-президент Грузии заочно признан виновным в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили.
Мир
27.06.2018
Волкер охарактеризовал ситуацию на Донбассе
Для решения проблемы на востоке Украины США предлагают развернуть миротворческие силы ООН в Донбассе.
Мир
27.06.2018
Камбербэтч облысел ради роли в политической драме Brexit
Фильм расскажет о группе политиков, которые вдохновили британцев на выход из Евросоюза
Мир
27.06.2018
Спасатели беженцев в Средиземном море: терпение ЕС на пределе
Все средиземноморские страны ЕС объединяет сейчас одно - желание, по возможности, не пускать в свои порты суда с мигрантами. Спасатели беженцев оказались в крайне сложной ситуации.
Мир
27.06.2018
Трамп не ждет от встречи с Путиным конкретных результатов
Президент России и советник президента США достигли договоренности о встрече Путина и Трампа. Однако Трамп, как заявил Джон Болтон, не ждет от этой встречи конкретных результатов.
Мир
26.06.2018
В Нидерландах запретили носить паранджу в общественных местах
Первая палата нидерландского парламента запретила носить в общественных местах одежду, скрывающую лицо. Закон может вступить в силу в начале 2019 года, но пока неясно, как его будут применять.
Мир
26.06.2018
Верховный суд США одобрил миграционный указ Трампа
Верховный суд США согласился с тем, что указ президента Трампа принят из соображений национальной безопасности. За документ проголосовали пять судей из девяти.
Мир
26.06.2018
ЕСПЧ ответил на обращение Минюста по Сенцову
Суд не дал прямого ответа на требование Кабмина Украины предоставить доступ к Сенцову для омбудсмена Людмилы Денисовой.
Туристам пообещали сегодня еще два рейса из Туниса | ЕС продлит антироссийские санкции 5 июля - СМИ