Нарушая договор с США. КНДР создает ядерное оружие

Источник: Корреспондент.net

Соединенные Штаты подозревают, что Северная Корея наращивает производство обогащенного урана для создания ядерного оружия и работает над созданием баллистических ракет.

Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее заверял в "неизменной, устойчивой и твердой воле" к денуклеаризации Корейского полуострова. Вашингтон теперь считает, что Северная Корея пытается обмануть США. Корреспондент.net собрал подробности.

КНДР работает на ядерным оружием и ракетами

Washington Post со ссылкой на источники в разведсообществе США и телеканал NBS со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщили, что Северная Корея не только не планирует разоружаться, но и ведет активные работы по сокрытию реального масштаба своей ядерной программы.

Вашингтон считает, что у КНДР есть 65 ядерных боеголовок, но в ходе переговоров северокорейские чиновники называют "куда меньшую цифру".

Также США утверждает, что в Северной Корее есть два завода по обогащению урана - в городах Йонбен и Кансон. Однако Пхеньян признает только существование Йонбенского завода, чья мощность в два раза маньше скрываемого завода.

Авторы аналитического портала о КНДР 38 North на основании отсмотренных спутниковых снимков от 21 июня сделали вывод, что после встречи с американском президентом Дональдом Трампом 12 июня в Сингапуре модернизация пятимегаваттного плутониевого обогатительного завода в Йонбене ускорилась, а не остановилась.

Не выполнено пока и данное Трампу обещание уничтожить полигон для испытания ракетных двигателей.

По сути, единственная мера, на которую пошла пока КНДР, - это снижение накала антиамериканской пропаганды в своих СМИ.

Северная Корея также продолжает работу над созданием баллистических ракет. В настоящее время в КНДР завершается сооружение комплекса по производству таких ракет, сообщил 1 июля Wall Street Journal со ссылкой на экспертов, проанализировавших спутниковые снимки.

По данным издания, исследователи Монтерейского института международных исследований Миддлбери в Калифорнии пришли к выводу, что КНДР завершала внешнее обустройство завода в городе Ханмын в то время, когда Трамп встречался с Ким Чен Ыном.

Эксперты института Дэвид Шмерлер и Джеффри Льюис заключили, что работы на территории института химических материалов города Хамхына начались не раньше апреля 2018 года, примерно в то время, как Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Основной объем строительных работ на предприятии пришелся на май и июнь, пишет WSJ.

"Расширение производственной инфраструктуры для производства твердотопливных ракет позволяет предположить, что Ким Чен Ын не намерен отказываться от ядерной и ракетной программ", - считает Шмерлер.

США отказываются снимать санкции

28 июня Москва и Пекин на закрытом заседании предложили другим членам Совбеза ООН принять совместное заявление для прессы "с поддержкой положительной динамики между США и КНДР, а также Пхеньяном и Сеулом".

В нем предполагалось указать, что Совбез "будет готов рассмотреть вопрос смягчения санкций, когда настанет подходящее время".

Российская сторона настаивает, что "существуют серьезные проблемы для гражданского населения КНДР, вызванные непреднамеренными последствиями санкций".

В результате девяти резолюций Совбеза ООН, наложенных на КНДР в 2016 и 2017 годах, другим государствам были запрещены любые торговые или финансовые операции с Пхеньяном.

Ранее японская газета Yomiuri Shimbun писала, чир Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином просил ускорить снятие санкций.

Предложение России и Китая было отклонено представителями США со ссылкой на продолжающиеся переговоры Вашингтона и Пхеньяна.

Встреча Трампа с Кимом

12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча президента США с лидером Северной Кореи.

Итогом встречи стало подписание документа. Трамп назвал соглашения "всеобъемлющими" и "потрясающими", а Ким пообещал, что "мир увидит перемены" в отношениях между двумя давними врагами.

Трамп заявил о своей приверженности предоставлению КНДР гарантий безопасности, Ким Чен Ын - о приверженности полной денуклеаризации, говорится в подписанном заявлении по итогам встречи двух лидеров.

В подписанном по итогам встречи документе она названа "исторической". Президент США и глава "провели глубокий и откровенный обмен мнениями по вопросам, касающимся установления новых отношения между США и КНДР". В чем состоят эти новые отношения, стороны пока не уточнили.

Подписанный документ состоит из четырех пунктов. Эксперты со всего мира называют текст очень слабым, обтекаемым, без конкретики, а его пункты - повторением заявлений 1994 и 2001 годов. Так, агентство Reuters описало встречу, как "бездну обаяния и никакого прогресса".

1. Стороны заявляют о готовности к новым отношениям между Соединенными и КНДР.

2. США и КНДР объединяют усилия для установления прочного мирного режима на Корейском полуострове.

3. Подтверждается декларация, подписанная между лидерами КНДР и Южной Кореи 27 апреля 2018 года; КНДР обязуется приложить усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

4. Соединенные Штаты и КНДР обязуются проводить работы по поиску останков военнопленных и погибших в ходе Корейской войны 1950-1953 годов, включая немедленную репатриацию тех, кого уже идентифицировали.

Заявление завершается постулированием намерения "как можно скорее провести встречу между главой Госдепа и соответствующими лицами с северокорейской стороны, чтобы реализовать решения саммита".

Заявление не содержит каких-либо деталей процесса денуклеаризации.

В нем также не упоминаются международные санкции, введенные в связи с ядерной программой Пхеньяна, которые подрывают северокорейскую экономику.

Не содержится и упоминаний о подписании мирного договора. Стороны-участницы Корейской войны 1950-1953 годов формально находятся в состоянии войны, поскольку конфликт, унесший жизни миллионов людей, завершился лишь соглашением о перемирии.