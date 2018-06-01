Найти

01.06.2018

Наряду с Бабченко могли убить 47 человек - Луценко

Источник: Корреспондент.net

В списке потенциальных жертв наряду с журналистом Аркадием Бабченко находятся 47 человек. Об этом в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко в пятницу, 1 июня.

 

"В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47(!) лиц, которые могли стать следующими жертвами террористов. Преимущественно, это - известные украинские и экс - российские журналисты. Сегодня они уведомлены об опасности и организуется их защита", - написал Луценко.

Также, по его данным, организатор "убийства" Бабченко предложил исполнителю убить еще двух человек.

"После заказа убийства Бабченко организатор Г. предложил исполнителю Ц. ( который действовал в сотрудничестве с СБУ) убить еще 2 человек. При этом он сказал, что существует целый список из более 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы", - утверждает генпрокурор.

 

Кроме того, он убеждает, что задержание организатора до "убийства" журналиста не обезвредило бы угрозу всем потенциальным жертвам, а имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке и о заказчике.

По его данным, такая имитация предусмотрена ст. 271 УПК и использовалась более 30 раз за последние два с половиной года.

"Следствие получило важные улики связей Г. с российскими спецслужбами, о чем мы проинформируем позже", - подытожил он.

Новости раздела
Украина
01.06.2018
Melovin вошел в тройку самых популярных исполнителей Евровидения-2018
MELOVIN вошел в тройку лидеров по просмотрам на Youytube.
Украина
31.05.2018
В Украине незаконно находятся 317 тысяч автомобилей на иностранных номерах
Государственная фискальная служба (ГФС) констатирует, что в Украине незаконно находятся 317 тыс. автомобилей с иностранными номерами.
Украина
31.05.2018
Украина получила от НАТО оружия на $45 млн
Главными поставщиками военных средств и оружия за последние полгода стали США, Литва, Великобритания и Канада.
Украина
31.05.2018
США пытаются примирить Украину с Венгрией - СМИ
По данным СМИ, Госдепартамент пытается найти выход из конфликта Будапешта и Киева до саммита НАТО в июле.
Украина
31.05.2018
Система ProZorro сэкономила бюджету 50 млрд гривен
Только в прошлом году Украина провела государственные закупки в системе ProZorro на 500 миллиардов.
Украина
31.05.2018
Бабченко рассказал детали спецоперации СБУ
Журналист говорит, что после покушения просидел всю ночь в морге. Приехавшая по вызову полиция не знала об операции, а жена была в курсе.
Украина
31.05.2018
В Днепре школьную линейку покрыл зеленый дым
Выпускники одной из школ в Днепре не на шутку испугались, когда во время школьной линейки их внезапно затянуло зеленым дымом.
Украина
31.05.2018
В центре Киева взорвался и сгорел автобус
По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал, транспортное средство быстро потушили.
Украина
30.05.2018
Укртелеком повышает тарифы
Повышения коснутся стоимости междугородних разговоров и звонков на мобильные номера. Разговоры по городу, как и прежде, не будут тарифицироваться.
Украина
30.05.2018
Савченко решила прервать голодовку
Нардеп временно откажется от голодного протеста, чтобы пройти повторную проверку на полиграфе.
Украина
30.05.2018
В Луганской области обнаружили взрывные устройства
Пограничники нашли гранатометный выстрел ВОГ-25 и взрывное устройство, похожее на танковую мину МОН-50.
Украина
30.05.2018
В Запорожье на "откате" поймали директора завода
Директор, находясь в собственном автомобиле, получил от коммерческой структуры 17 тысяч гривен в качестве "отката".
Украина
30.05.2018
Порошенко встретился с "воскресшим" Бабченко
Президент Украины рассказал, что знал о готовящемся покушении на журналиста и спецоперации силовиков.
Украина
29.05.2018
Порошенко пообещал как можно скорее обсудить в "нормандском формате" введение миротворцев на Донбасс
Порошенко пообещал инициировать обсуждение в ближайшее время
Украина
29.05.2018
Евросоюз согласовал выделение 1 млрд евро Украине
Дальнейшая финансовая помощь от ЕС будет обусловлена как прогрессом в области предотвращения коррупции, так и тем, насколько Украина будет уважать демократические механизмы и верховенство закона.
Украина
29.05.2018
Убийство Бабченко: в полиции назвали первую версию
В журналиста выстрелили когда он выходил из квартиры за хлебом, сообщил Антон Геращенко. Правоохранители на данный момент проверяют прилегающую территорию и место преступления.
Украина
29.05.2018
МВФ оценил дефицит финансирования Украины
До 2020 года Украине необходимо дополнительно привлеч 4,5 миллиардов долларов, считают в фонде.
Украина
29.05.2018
Украина резко поднялась в "индексе паспортов"
За год Украина поднялась в рейтинге больше всех других стран. На данный момент украинцы могут без виз путешествовать в 128 стран мира.
Украина
29.05.2018
В Киеве убили Аркадия Бабченко
Раненого мужчину обнаружила в квартире его жена. Она вызвала скорую, однако довезти журналиста до больницы врачам не удалось, он умер по дороге.
Украина
29.05.2018
Украинцам хватает только прокормить семью и не оставить ее на улице.
Наибольший рост зарплат наблюдался в Запорожской, Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях. Самый высокий рост зарплат зафиксирован в Киеве.
Украина
28.05.2018
Еда и жилье: зарплат украинцев хватает только на выживание
Украинцам хватает только прокормить семью и не оставить ее на улице.
Украина
28.05.2018
В Киев приехал Элтон Джон
Британский певец принял участие в благотворительной акции по профилактике и борьбе со СПИДом в Украине.
Украина
28.05.2018
В Херсонской области горит 100 га леса
Пожар начался около 13:30. По состоянию на 18:00 огонь распространился на площадь около 100 га.
Украина
27.05.2018
В киевском музее случайно нашли артефакт 1840 года, спрятанный в экспонате
Артефакт нашли во время чистки экспоната
Melovin вошел в тройку самых популярных исполнителей Евровидения-2018 | "Убийство" Бабченко: в Венгрии поддержали Украину