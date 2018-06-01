Наряду с Бабченко могли убить 47 человек - Луценко

Источник: Корреспондент.net

В списке потенциальных жертв наряду с журналистом Аркадием Бабченко находятся 47 человек. Об этом в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко в пятницу, 1 июня.

"В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47(!) лиц, которые могли стать следующими жертвами террористов. Преимущественно, это - известные украинские и экс - российские журналисты. Сегодня они уведомлены об опасности и организуется их защита", - написал Луценко.

Также, по его данным, организатор "убийства" Бабченко предложил исполнителю убить еще двух человек.

"После заказа убийства Бабченко организатор Г. предложил исполнителю Ц. ( который действовал в сотрудничестве с СБУ) убить еще 2 человек. При этом он сказал, что существует целый список из более 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы", - утверждает генпрокурор.

Кроме того, он убеждает, что задержание организатора до "убийства" журналиста не обезвредило бы угрозу всем потенциальным жертвам, а имитация убийства давала возможность получить дополнительную информацию о списке и о заказчике.

По его данным, такая имитация предусмотрена ст. 271 УПК и использовалась более 30 раз за последние два с половиной года.

"Следствие получило важные улики связей Г. с российскими спецслужбами, о чем мы проинформируем позже", - подытожил он.