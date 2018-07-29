29.07.2018
NASA определилось с первым жильем на Марсе
Источник: Корреспондент.net
NASA определило победителей конкурса по разработке жилья для первых колонистов Марса, сообщается на сайте космического агентства.
Жюри агенства отобрало пять команд-финалистов, которые разделили между собой призовой фонд в 100 тысяч долларов. Всего в конкурсе принимало участие 18 команд со всего мира.
Первое место в конкурсе заняла команда из штата Арканзас, США. Члены команды получили денежное вознаграждение в размере 21 тысячи долларов. Такой же приз получила команда из Нью-Йорка, занявшая второе место.
"Командам-победителям удалось успешно создать цифровые модели физических и функциональных характеристик дома на Марсе с использованием специализированных программных инструментов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что материалы для построения жилья планируется собирать прямо на Марсе. Сами жилые модули можно будет напечатать с помощью 3D-принтеров.
Изобретатели утверждают, что такая технология позволит увеличивать площадь здания при увеличении количества жильцов.
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