10.11.2017
NASA показало на видео запуск лунного корабля
Источник: Корреспондент.net
Представители NASA обнародовали видео, в котором показана анимация испытания пилотируемого лунно-марсианского корабля Orion под названием Ascent Abort-2. Миссия запланирована на апрель 2019 года. Ролик был обнародован на YouTube-канале NASA Johnson.
Специалисты также пояснили, что реальное испытание будет длиться три минуты. Скорость, которую разовьет аппарат, составит свыше 1,6 тысячи километров в час, при этом корабль сможет подняться на десять километров.
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