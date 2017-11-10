NASA показало на видео запуск лунного корабля

Источник: Корреспондент.net

Представители NASA обнародовали видео, в котором показана анимация испытания пилотируемого лунно-марсианского корабля Orion под названием Ascent Abort-2. Миссия запланирована на апрель 2019 года. Ролик был обнародован на YouTube-канале NASA Johnson.

Специалисты также пояснили, что реальное испытание будет длиться три минуты. Скорость, которую разовьет аппарат, составит свыше 1,6 тысячи километров в час, при этом корабль сможет подняться на десять километров.