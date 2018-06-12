NASA показало снимок Персидского залива из космоса

Политик требовал признать незаконным и недействительным приказ МВД, которым было отменено решение об оформлении приобретенного им гражданства Украины.

Под контрсанкции может подпасть российская компания с любой долей иностранного участия. Путин сможет запретить сотрудничество с недружественными странами и организациями, а также принимать "иные меры".

ЕС подаст жалобу в ВТО и введет ответные пошлины на товары из США

ЕС подаст жалобу в ВТО и введет ответные пошлины на товары из США

По данным СМИ, в письме выражается заинтересованность северокорейского лидера во встрече, но нет никакой конкретики.

Судьи решили не приостанавливать строительство газопровода "Северного потока-2" у побережья Германии. Решение по иску экологов суд примет в ходе его рассмотрения по существу.

Две книги лауреат Нобелевской премии по литературе Боба Дилана "Назавжди будь молодим" и "Якби не ти" вышли в украинском переводе благодаря культовому украинскому переводчику и музыканту Виктору Морозову.

Митингующие заявили, что считают недостаточным уход со своего поста Главного прокурора Грузии и продолжают требовать отставки правительства и досрочных парламентских выборов.

В НАТО обсуждают меры повышения операционной готовности сил альянса. Однако речь не идет о создании специальных подразделений оперативного развертывания.

Создание инфраструктуры и оборудование систем технического наблюдения на границе Эстонии с Россией обойдутся в 188 млн евро до 2026 года. Эстония планирует начать работы в 2019 году.

На демонстрации в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку 20 дней назад, вышли жители Киева, Москвы и десятков других городов в разных странах мира.

Жоаким Торра вступил в должность главы Каталонии. Новое правительство автономного региона нацелено на независимость в форме республики и призывает Мадрид к диалогу.

По словам Кальюлайд, на международном уровне применительно к Грузии и Украине зачастую используются эвфемизмы, такие как "административная граница" или "замороженный конфликт".

Американский лидер выступает за честную торговлю на равных условиях со всеми странами мира.

Государственная пресса Северной Кореи пишет, что Башар Асад заявил о желании посетить КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном. Он восхитился мудростью его руководства.

По данным Forbes, Кипр намерен продолжить борьбу с отмыванием доходов через местную финансовую систему. Центробанк страны разослал банкам циркуляр с требованием закрыть счета офшорных компаний.

Лидировала в рейтинге Исландия, которая признана в настоящее время самой фотографируемой в соцсети.

Обвиняемый в изнасиловании Вайнштейн в суде заявил о своей невиновности

Парламент в Риме выразил доверие популистскому правительству во главе с премьер-министром Джузеппе Конте. Оно намерено ввести базовый доход для бедных и ужесточить иммиграционную политику.

В случае кризиса 30 механизированных батальонов, 30 авиаэскадрилий и 30 боевых кораблей будут приведены в полную боеготовность в течение 30 дней.

Министры стран альянса одобрили подготовку военных сил, которые смогут развертываться в течение 30 дней или менее.

Коллектив артиста получил название Крестный папа и уже успел выпустить первую композицию, а также клип.

Ранее Германия и Финляндия выдали все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию магистрали.

В Европейском Совете, Париже и Оттаве негативно отнеслись к предложению Трампа о возврате к G8.

На встрече министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины в Берлине 11 июня речь впервые пойдет о предполагаемой миротворческой миссии ООН для востока Украины.

Узнав о том, что журналист жив, все почувствовали облегчение, но спецоперация в Киеве подорвала доверие к свободным СМИ, заявил Йенс Столтенберг.

В РФ настаивают на необходимости подвижки в решении гуманитарных проблем, в частности в том, что касается введения в действие закона об амнистии.

Решение об исправлении закона необходимо, так как за рубежом есть "недоверие и обеспокоенность" по поводу ситуации.

Эр-Рияд два года соркащал добычу. Эксперты ожидают, что увеличение нефтедобычи саудитами может понизить цены.

Девять восточноевропейских членов НАТО подписали в Варшаве декларацию, в которой призывают альянс усилить свое присутствие на восточном фланге и противостоять угрозам, исходящим от России.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын проведут встречу 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса в Сингапуре.

Страны "Большой семерки" намерены решить вопрос миграции через создание условий, при которых мигранты могут оставаться в своих родных странах.

Администрация президента Франции выпустила заявление по итогам саммита G7 в Канаде. "Вспышки гнева" не должны оказывать влияние на международное сотрудничество, считают в Париже.

Президент США Дональд Трамп отказался подписывать финальное заявление и обвинил своих партнеров в попытке нажиться на американском бизнесе.

"Даже темнота ночи не может скрыть красок пустыни, которая граничит с Персидским заливом", - сказано в сообщении.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) показало снимок Персидского залива из космоса. Соответствующее фото обнародовано в Twitter NASA.

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