NASA сделало плейлист самых жутких звуков космоса

Источник: КорреспонденТ.net

NASA к Хэллоуину составило плейлист из самых жутких космических звуков на сайте Soundcloud.

Хэллоуинская подборка состоит из 22 записей из разных уголков Вселенной, сделанных во время различных космических миссий.

"К Хэллоуину мы собрали компиляцию из неуловимых звуков завывающих планет и свистящего гелия - от них у вас точно побегут мурашки по коже", - пообещали представители NASA.