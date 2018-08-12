NASA запустило зонд к Солнцу

Источник: Корреспондент.net

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запустило зонд для исследования Солнца. Об этом говорится в сообщении на сайте NASA в воскресенье, 12 августа.

Сообщается, что состоялся запуск автоматической станции Parker Solar Probe, миссия которой заключается в исследовании Солнца. Зонд вывела в открытый космос ракета-носитель Delta IV, которая стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.