Население Украины сократилось на 150 тысяч человек

Источник: Корреспондент.net

С начала 2017 года численность населения Украины сократилась на 149,8 тысяч человек.

По данным ведомства, в стране наблюдается существенное превышение числа умерших над числом родившихся: на каждых 100 умерших – 64 родившихся. С начала года в Украине родились 274 тыс. 909 человека, умерли 428 тыс. 471 человек.

Остальной отток обусловлен миграционными процессами.

По состоянию на 1 сентября численность населения Украины составляла 42 млн 434 тысячи человек.