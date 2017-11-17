17.11.2017
Население Украины сократилось на 150 тысяч человек
Источник: Корреспондент.net
С начала 2017 года численность населения Украины сократилась на 149,8 тысяч человек.
По данным ведомства, в стране наблюдается существенное превышение числа умерших над числом родившихся: на каждых 100 умерших – 64 родившихся. С начала года в Украине родились 274 тыс. 909 человека, умерли 428 тыс. 471 человек.
Остальной отток обусловлен миграционными процессами.
По состоянию на 1 сентября численность населения Украины составляла 42 млн 434 тысячи человек.
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