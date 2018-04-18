Население Украины сократилось на 40 тысяч человек

Источник: Корреспондент.net

Население Украины за январь-февраль сократилось на 40,1 тыс. человек. Об этом в среду, 18 апреля, Государственная служба статистики.

Отмечается, что численность населения страны по состоянию на 1 марта составляла 42 млн 346,3 тысяч человек.

По данным Госстата, смертность в Украине значительно превышает рождаемость: на 100 умерших - 56 рожденных.