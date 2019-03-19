19.03.2019
Население в Украине сокращается все быстрее
Источник: Корреспондент.net
Население Украины в течение января 2019 года уменьшилась на 30,5 тысяч человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Отмечается, что это намного более значительное сокращение, чем за январь прошлого года (21,5 тысяча).
По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 февраля 2019 года составляла 42122,7 тысяч человек.
"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 45 живорожденных", - говорится в сообщении Госстата.
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