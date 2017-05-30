Насирова не пустили на лечение в США

Источник: КорреспонденТ.net

Детективы Национального антикоррупционного бюро отказали отстраненному главе Госфискальной службы Роману Насирову в предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины.

"Это уже второе обращение председателя ГФС. Впервые к детективам Бюро он обратился в апреле с просьбой предоставить разрешение посетить соревнования сборной Украины по дзюдо в Варшаве", - сказано на странице ведомства в Facebook.

В НАБУ добавили, что на этот раз Насиров просил разрешения на выезд в США для лечения.

"25 мая в НАБУ поступило ходатайство о предоставлении разрешения на выезд в Соединенные Штаты Америки, мотивируя поездку необходимостью прохождения лечения", - отметили в пресс-службе.