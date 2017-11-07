Натали Портман удостоена "еврейской Нобелевской премии"

Источник: Корреспондент.net

Актрису Натали Портман наградили израильской премией "Генезис", известной также, как "еврейская Нобелевская премия", передает АР.

Сообщается, что эта награда присуждается ежегодно тем, кто вдохновляет следующие поколения своими профессиональными достижениями, а также приверженностью еврейским ценностям. Премия предусматривает также денежное вознаграждение в размере миллиона долларов.

"Я горжусь моими израильскими корнями и еврейским наследием", - прокомментировала премию Натали Портман.

Она отметила, что намерена потратить финансовые средства на оказание помощи женщинам в Израиле, а также за его пределами.

Известно, что ранее обладателями премии становился также актер Майкл Дуглас.