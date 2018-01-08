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08.01.2018

НАТО: Альянс не менял стратегию в отношении России

Источник: Корреспондент.net

Возобновление переговоров между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом не противоречит политике НАТО в отношении России. Об этом Европейской правде заявили представители штаб-квартиры НАТО и командования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

 

Озвученную BuzzFeed информацию о запланированной на январь встрече главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кертисом Скапаротти в Альянсе не опровергли и не подтвердили.

"О будущем общении будет сообщено в необходимое время", – говорится в комментарии.

В Альянсе отметили, что 14 сентября 2017 года Герасимов и Скапаротти общались по телефону, и подчеркнули, что РФ и НАТО "сохраняют линии коммуникации между военными ведомствами ради большей предсказуемости и прозрачности военных активностей".

В пресс-центре штаб-квартиры НАТО заявили, что Альянс не менял стратегию в отношении России. И напомнили о заявлении  генсека НАТО Йенса Столтенберга, в котором сказано: "Мы усилили нашу коллективную безопасность, но остаемся открытыми к диалогу. Мы сохраняем экономические санкции. Но мы используем военные линии коммуникации".

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